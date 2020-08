Por unanimidade, TRE cassa mandato de Ilderlei Cordeiro e o afasta imediatamente do cargo

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre cassou na tarde desta quarta-feira, 12, os mandatos do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PP) e seu vice Zequinha Lima (PP) por ter tentar comprar a candidatura de um vereador da cidade durante as eleições de 2016.

A decisão contou com análise unânime da corte composta por sete membros que determinou que o gestor e seu vice sejam afastados imediatamente do cargo e que seja dada posse ao presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PP), para ocupar o cargo de prefeito até a realização das eleições municipais de novembro deste ano.