Postos de Combustíveis São Alvos de Fiscalização na Capital e Interior.

Postos de combustíveis da capital e do interior do Acre são alvos de fiscalização do Ministério Público do Acre, Agência Nacional do Petróleo, Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor e Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre. Em dois postos do interior foram encontradas irregularidades.

A determinação é avaliar a qualidade do combustível ofertado aos consumidores, se o preço do produto esta condizente com o valor de mercado e se as bombas estão sendo operadas de maneira correta. Nesse posto, os fiscais do Inmetro, ANP, PROCON e Ministério Público se apresentaram ao gerente e informaram o teor da fiscalização.

As ações começaram na terça-feira da semana passada, em Porto Acre, Sena Madureira, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, com encerramento em Rio Branco. De acordo com os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas, em Rio Branco, não foram encontradas irregularidades capazes de prejudicar os consumidores foram encontradas pequenas irregularidades prejudiciais aos proprietários dos postos de combustíveis.

Se na capital acreana não teve irregularidades de grandes proporções, no interior do estado a situação foi bem diferente. Em Sena Madureira e Senador Guiomard, os fiscais da Agencia Nacional do Petróleo detectaram irregularidades, os postos foram notificados.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento