Preço da gasolina volta a subir e chega a R$5,45 em Cruzeiro do Sul

O preço dos combustíveis voltou a subir em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (23). A gasolina que estava sendo comercializada por R$5,21 aumentou para R$5,45. A aditivada também está custando R$5,45, já o diesel S-10 está sendo vendido por R$4,95 e o diesel comum por R$4,85. No final do mês de abril, após uma recomendação do Ministério Público do Acre, os postos chegaram a revender a gasolina por até R$4,45, apresentando hoje um acréscimo de 22% em menos de três meses.

Os proprietários de postos de combustíveis remetem o aumento aos repasses da distribuidora Petrobras para os revendedores, onde segundo eles, ocorreram quatro reajustes em menos de 15 dias.