Prefeita de Rio Branco Assina Ordem de Serviço Para Recuperação de Vias da Regional Cadeia Velha.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, assinou ordem de serviços de conservação, manutenção, recuperação e restauração de vias da regional Cadeia Velha.

O serviço de recuperação das principais ruas do segundo bairro mais antigo de Rio Branco está a todo vapor. Há algum tempo, os moradores já cobravam do poder público, serviços de conservação, manutenção, recuperação e restauração de vias da regional Cadeia Velha. Na manhã desta terça-feira, A prefeita Socorro Neri, assinou a ordem de serviço, com o consórcio vencedor da licitação, as empresas Adim/Aquiri.

O valor da obra está orçado em três milhões de reais e vai até o final do ano. Socorro Neri, falou da importância de valorizar as empresas acreanas, nesse momento difícil por causa da crise sanitária, que tem efeito direto na economia. Mesmo diante das dificuldades financeiras, a prefeita garante que, o planejamento para 2020 continua não da mesma maneira, como ela queria.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento