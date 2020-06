Prefeita De Rio Branco, Socorro Neri Ficou Surpresa Com Apoio Do Governador Gladson Cameli.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri disse que ficou surpresa com a declaração do governador, Gladson Cameli, em apoio a sua candidatura. Socorro Neri disse que ainda não é o momento de pensar em candidatura e sim em salvar vidas. Mas disse que, nada

Desde 2018, que Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza assumiu a prefeitura de Rio Branco, a maior cidade e com metade da população do Acre.

Pedagoga e política, Socorro Neri, a primeira mulher a comandar o executivo rio-branquense enfrenta um dos maiores desafios de sua vida, combater a pandemia do novo coronavirus. A prefeita de Rio Branco tem um forte aliado, o governador Gladson Cameli, que não tem medido esforços, para juntos salvar vidas. Socorro Neri aderiu ao pacto do governo pela não flexibilização do comercio, mesmo recebendo inúmeras críticas, ela faz questão de dizer que, a prioridade hoje é salvar vidas.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento