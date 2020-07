Prefeita Socorro Neri Assina Ordem de Serviço Para Construção de Passarela No Bairro Airton Sena.

Agora é para valer, a prefeita Socorro Neri assinou a ordem de serviço, para construção da passarela da discórdia. Que liga o bairro Airton Sena ao Aeroporto velho. Uma antiga reivindicação da comunidade.

Seu Francisco Mesquita, mora há dez anos no bairro Airton Sena, ele já viveu vários transtornos causados pela passarela que interliga seu bairro ao Aeroporto Velho. De tanto cobrar do poder público, a comunidade chegou a protestar e até atear fogo na passarela. Essa realidade começa a mudar, com assinatura da ordem de serviço, para construção da passarela.

A obra da passarela no valor de R$ 262.569,37 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) atende a uma demanda antiga da comunidade. Possui 78 metros de extensão, por 2 metros de largura, vigas metálicas e concreto armado, guarda corpo, tabuleiro de madeira, laje de aproximação e pilares de concreto armado.

São pilares com uma extremidade de nove metros do solo, passeio em madeira, com guarda corpo, que vai agregar totalmente essa travessia de inverno a verão, beneficiando toda essa comunidade. A obra será entregue em 90 dias e está sendo construída com recurso próprio do município. A passarela é vital para a comunidade, principalmente para os estudantes e os idosos que esperam durante longos anos por esse benefício.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento