Prefeita Socorro Neri Assina Ordem de Serviço Para Recuperação de Ramais Na Região do Benfica.

A prefeita Socorro Neri assinou ordem de serviço, no valor de R$ 1 milhão de reais, para serviço de manutenção, conservação e restauração de ramais na região do Benfica.

A Prefeitura de Rio Branco continua executando obras e serviços, nos ramais que compõem o cinturão verde da capital acreana, seguindo o cronograma planejado para realização do pacote de investimentos em infraestrutura anunciado e já autorizado, pela prefeita Socorro Neri para este semestre, que prevê a aplicação de recursos do Município e de emendas parlamentares na pavimentação, conservação, restauração e manutenção de ramais. No último fim de semana, Socorro Neri assinou ordem de serviço com a empresa EMOT Construção, na ordem de R$ 1 milhão de reais, para recuperação de 7 remais do polo Benfica e região.

Acompanhada de alguns assessores e pessoas da comunidade, a prefeita Socorro Neri vistoriou a obra que está sendo executada no ramal da Piçarreira. O presidente da câmara de vereadores de Rio Branco, Antônio Morais, que acompanhou a prefeita na assinatura da ordem de serviço, parabenizou a comunidade pelas conquistas junto ao poder público municipal.

Em seu discurso, Socorro Neri, disse que melhorar a qualidade de vida da população da zona rural é papel do gestor, mas dentro das possibilidades do município.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento