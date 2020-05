Prefeita Socorro Neri Confirma que Terminal de Integração do Bairro Estação Experimental Será Construído.

O vereador João Marcos do MDB vem criticando a prefeita Socorro Neri, sobre a obra de um terminal urbano, no bairro estação experimental, que ele chama de parada de ônibus, Socorro Neri rebateu as críticas do vereador.

Os cinco terminais de integração construídos pela prefeitura de Rio Branco seguem o mesmo padrão arquitetônico, e foram planejados para oferecer mais conforto e comodidade aos usuários do transporte coletivo da capital. Além da área coberta com bancos e banheiros com acessibilidade, os passageiros também contam, com bebedouro com água gelada e tomadas para recarregar telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos, assim como ambiente seguro para aguardar o coletivo.

A obra de construção do terminal de integração do mercado da estação experimental é fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito, no valor de 400 mil reais. Se o recurso não for aplicado para o projeto que foi destinado e indicado pelo parlamentar, o município precisa devolver o recurso à união. Diante das críticas do vereador João Marcos, que chamou o terminal de parada de ônibus, a prefeita Socorro Neri, disse que o processo está em fase de conclusão da licitação e, portanto, o município ainda não recebeu o recurso, para construção da obra.

A prefeita garantiu que a obra é importante, para integração do transporte coletivo e será feita.

Reportagem/Demóstenes nascimento