Prefeita Socorro Neri Se Reuni Com Sindicato Dos Camelôs E Busca Alternativa Para O Impasse.

Membros do sindicato dos camelôs estiveram reunidos com a prefeita Socorro Neri, na manhã desta segunda-feira, em busca de alternativa, para o impasse que aconteceu no fim de semana, entre a categoria e policiais militares.

O prédio da prefeitura de Rio Branco amanheceu na segunda-feira, assim, tomado por policiais militares. Tudo por causa da notícia, que os camelôs iriam protestar na sede da prefeitura. Por isso, um forte esquema de segurança foi montado no local, inclusive com viaturas estacionadas em pontos estratégicos. A manifestação estava marcada, para começar as 9:00 horas da manhã. Algo estava acontecendo de errado, porque não tinha um camelô, na praça Plácido de Castro. Logo veio a notícia, a reunião envolvendo diretores do sindicato dos camelôs e a prefeita Socorro Neri, iria acontecer as 11:00 da manhã. Com a informação, os policiais deixaram a sede da prefeitura.

Aos poucos os camelôs foram chegando e se concentrando na praça. Não demora muito, chega a informação, que a manifestação havia sido cancelada e que iria acontecer apenas, uma conversa entre a prefeita e o sindicato da categoria, e foi o que aconteceu. Depois de quase duas horas de conversa, o vereador e presidente do sindicato dos camelôs, Juruna desceu com membros da diretória do sindicato e disse, o que muitos já esperavam, a tão sonhada flexibilização não vai acontecer agora.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento