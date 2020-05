Prefeito de Feijó decide punir população do grupo de risco que descumprir quarentena

No Diário Oficial desta segunda-feira, 25, o prefeito do município de Feijó, Kiefer Cavalcante (PP), anunciou o decreto que visa endurecer medidas de combate ao coronavírus na região.

O decreto diz que as pessoas consideradas de grupos de risco, se por acaso, descumprirem o isolamento social, serão penalizadas, de acordo com o que está disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave.

As pessoas da cidade só poderão andar nas ruas em caso de estrita necessidade de aclimatação, caso contrário, podem ser multadas.

Outra medida se refere à proibição de crianças estarem em filas bancárias, salvo nos casos de atendimento à saúde.