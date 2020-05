Prefeito de Plácido se afasta por 13 dias para acompanhar tratamento de saúde do filho

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (7) trouxe o pedido de afastamento do prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Sousa Barros (PSDB).

“O ato de transmissão do cargo de prefeito municipal de Plácido de Castro pelo período que especifica de 13 (treze) dias a contar de segunda-feira, dar-se-á para tratamento de assuntos pessoais e familiares associados ao nascimento de seu filho na data de 5 de maio do corrente no município de Rio Branco”, diz o decreto.

Considerando o momento excepcional de enfrentamento à pandemia do

coronavírus e o Estado de Calamidade Pública decretado em 30 de março de 2020, o vice-prefeito no exercício do cargo, José Maria da Costa, tem poderes plenos para dar seguimento aos trabalhos da gestão municipal e adotar as medidas necessárias em cooperação com os secretários municipais.