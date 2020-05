Prefeitura cria página para impressão de declaração de atividade essencial no rodízio

Por conta das medidas de combate ao novo coronavírus, as quais passarão a ser mais rígidas na capital, a Prefeitura de Rio Branco disponibilizou página na internet para explicar o rodízio de veículos que começa nesta segunda-feira (18).

A página oferece link para o interessado retirar a declaração de atividade essencial, documento com o qual o trabalhador poderá circular na cidade mesmo que a placa do veículo esteja enquadrado no rodízio.

O rodízio visa diminuir o fluxo de pessoas que não estão desenvolvendo atividades profissionais.

Todas as pessoas que estão trabalhando na prestação de serviços essenciais publicas ou privadas poderão circular normalmente.

Confira o decreto do rodízio e as declarações https://is.gd/SRcRtr