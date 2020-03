Prefeitura de Feijó abre processo seletivo para professor de ensino fundamental

A Prefeitura de Feijó, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME) divulgou nesta sexta-feira, 13, o edital de processo seletivo para contratação temporária emergencial de professor do ensino fundamental.

São ofertadas 45 vagas. O valor da remuneração ficou definido no valor de R$ 2.164,07, aos formados em pedagogia e aos formados no ensino médio/magistério o valor ficou definido em R$ 1.443,07. A carga horária é de 30h semanais para ambas categorias.

O prazo de validade do processo será dez meses, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, conforme as necessidades da gestão.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 16, e encerram nesta terça-feira (17). Os candidatos deverão entregar os documentos necessários na Sede da Secretaria Municipal de Educação (SEME), Av. Barão do Rio Branco, 382, dos dias 16, e 17, nos horário das 08h às 17h ininterruptas.