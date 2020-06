Prefeitura De Rio Branco Amplia Cobertura Do Serviço de Tapa-Buracos Em Vias Estruturantes.

Para garantir a trafegabilidade nas ruas da cidade, a Prefeitura de Rio Branco mantém um cronograma de serviços de tapa-buracos constante com 16 equipes que atuam em diversos setores ao mesmo tempo ampliando a cobertura deste trabalho.

No momento as equipes da Empresa Municipal de Urbanização, EMURB estão trabalhando em várias frentes de serviços, entre elas, Bairro Placas, Avenida Brasil no centro da cidade e Vilage Tiradentes, na região do calafate. A EMURB segue com o trabalho de recuperação da malha viária da cidade. Todos os dias, a operação tapa-buracos mobiliza 16 equipes que atuam em diferentes pontos de Rio Branco. Além das equipes que atuam na operação tapa-buracos, outras se concentram no trabalho de drenagem, terraplenagem e construção de meio fio. O objetivo é melhorar as condições de tráfego de ruas e avenidas, principalmente os corredores de ônibus, que foram castigadas pelas fortes chuvas durante o inverno amazônico.

Reportagem/Demóstenes Nascimento