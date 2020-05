Prefeitura de Rio Branco Inicia 3ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra Influenza.

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira, a 3ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, período que se estende até o dia 17 de maio.

Nas etapas anteriores foram vacinados em Rio Branco:

Trabalhador de Saúde: 7.722

Idosos: 26.905

Profissionais da Segurança: 2.355

Caminhoneiros: 122

Trabalhadores de transporte Coletivo: 225

Portadores de Doenças Crônicas: 6.243

A vacinação contra Influenza tem por objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população alvo para a vacinação. A meta é vacinar pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários contra influenza da 3ª fase. Nesta fase, terão prioridade: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência e gestantes. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são parecidos. A secretaria Municipal de Saúde continuará adotando várias estratégias, a fim de evitar aglomerados de pessoas no ato da vacinação.

Reportagem: Demóstenes Nascimento / Jessé Moreno