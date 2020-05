Prefeitura de Rio Branco inicia obras e pavimentação de ramais no Cinturão Verde do município

Paralelo a todas as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco continua executando obras e serviços, seguindo o cronograma planejado para realização do pacote de investimentos em infraestrutura anunciado e já autorizado pela prefeita Socorro Neri para este semestre que prevê a aplicação de recursos do Município e de emendas parlamentares na pavimentação de ramais e construções, entre outros convênios.

Nesta semana, as equipes estão trabalhando na estrada do Quixadá, onde está em andamento a construção de uma ponte sobre o Igarapé Redenção e a manutenção viária; na pavimentação do Ramal da Piçarreira; e se preparando para também pavimentar o Ramal Jarbas Passarinho e o Ramal do Macarrão, todos com ordens de serviço dadas.

“O trabalho não para. Tem muito trabalho sendo feito e há muito mais precisando fazer, num momento em que as receitas caem expressivamente. Mas vamos em frente. Essas obras fazem parte do planejamento da Prefeitura para este ano e, mesmo nesse momento, em que a nossa prioridade é o enfrentamento à pandemia causada pelo novo corona vírus, decidimos seguir esse calendário como forma de aquecer a economia e gerar postos de trabalho”, garantiu a prefeita Socorro Neri.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), foi contratada a empresa DZ Construções Eireli para a execução das obras de pavimentação dos ramais. No da Piçarreira, onde as equipes se encontram atualmente, são 2,2 quilômetros de extensão por 06 metros de largura, entre Ramal Benfica e o do Riozinho do Rola. O investimento é de R$762,77 mil, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick mais os recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

Para execução do serviço de pavimentação do Ramal Jarbas Passarinho, que deve iniciar nos próximos dias, o investimento total é de R$ 793,13 mil, somando-se os valores do aporte financeiro proveniente de emenda parlamentar do ex- deputado federal Léo de Brito com a contrapartida do Município. São 02 quilômetros de extensão por 08 metros de largura, entre a ponte do Igarapé Redenção e a sede da Apadeq.

No Ramal do Macarrão, onde também está previsto o início da obra de pavimentação nos próximos dias, o investimento total de R$579,4 mil oriundos de emenda parlamentar do ex-senador Jorge Viana mais os recursos da Prefeitura. O trecho é de 1.200 metros por 08 metros de largura, iniciando na Rodovia BR-364.

As obras consistem em terraplanagem, implantação de base para pavimento com brita, regularização, imprimação, tratamento superficial duplo (TSD) e aplicação de capa selante em todos os trechos compreendidos nas intervenções.

Já para a construção da ponte sobre o Igarapé Redenção, no Km 04 da Estrada do Quixadá, o valor empregado é de R$ 2,2 milhões, fruto de convênio com FGTS somados aos recursos dos cofres municipais. A empresa contratada para executar a obra é a Edificar Construções, Representações e Com. Eireli. A estrutura implantada é mista, de concreto armado e madeira, numa área de intervenção de 53,45 metros, que compreende como principais ações: aterro no encabeçamento e pavimentação; sinalização; e construção de guarda-corpo para proteção da passagem de pedestres.

Nos trechos, há ainda o serviço de manutenção viária das equipes da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

De acordo com o secretário da Seinfra, Marcos Venicio de Oliveira, as intervenções ajudam milhares de famílias de produtores rurais. “Esses ramais estão localizados no Cinturão Verde da nossa cidade, são as principais vias para escoamento da produção da agricultura familiar de Rio Branco o que, portanto, contribui de forma direta para o desenvolvimento da nossa cidade “, disse.