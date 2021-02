Prefeitura de Rio Branco intensifica construção de abrigos prevendo possível aumento no nível do Rio Acre

19 de fevereiro de 2021 Dircom – Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), de Zeladoria da Cidade (SMZC), de Meio Ambiente (Semeia) e Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), intensificou a construção de mais 40 módulos no Parque de Exposições para abrigar as famílias que estão sendo removidas de suas casas por conta da cheia do Rio Acre.

De acordo com o secretário da Seinfra, Valmir Médici, o Parque já tem 100 módulos prontos, sendo que 28 estão ocupados por famílias neste momento. “Durante uma reunião na manhã desta sexta-feira, 19, com a equipe da Coordenaria Municipal de Defesa Civil (Comdec) fomos informados de que o nível do Rio Acre deve subir bastante nos próximos dias, atingindo a cota de 16,50 metros”, disse Valmir .

Segundo ele, se isso ocorrer a Prefeitura deverá remover mais 450 famílias de suas residências, sendo que muitas terão o Parque de Exposições como destino e as demais serão encaminhadas para outros locais. Hoje, mais de 200 famílias já foram retiradas de suas casas e estão sendo atendidas pelo Município.

“Por determinação do prefeito Tião Bocalom, a Prefeitura está trabalhando 24 horas por dia para atender essas famílias”, enfatizou Valmir Médici, acrescentando: “Começamos, agora, uma nova etapa de construção que envolve mais módulos, mais banheiros e aumento da estrutura do restaurante, justamente para poder atender essa situação de calamidade que a gente está vivendo”, concluiu.