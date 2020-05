Prefeitura de Rio Branco Reforça Serviço de Limpeza Nos Bairros e Vias Estruturantes.

Á Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade segue com as ações do plano de trabalho nos bairros e nas vias estruturantes da cidade.

O cronograma segue um plano de trabalho, para alcançar todos os bairros de Rio Branco. Para isso, as equipes são distribuídas em frentes de serviços. Enquanto em um local é feita a roçagem, capina, catação e retirada de entulho em outro é feita a desobstrução da rede de drenagem.

Há ainda, as equipes que trabalham na manutenção dos pontos de iluminação pública de ruas, travessas, praças e parques. Além do pessoal que atua nos bairros na parte de educação ambiental. Como resultado do programa de limpeza pública este ano, já foram recolhidas mais de 22 toneladas de entulhos. Nesta semana, por exemplo, as equipes da Zeladoria estão trabalhando em vários bairros e vias estruturantes, onde acontece o maior fluxo de veículos e pessoas.

A secretaria de zeladoria da cidade tem equipe de educadores ambientais que vão de casa em casa, orientando com relação à limpeza dos quintais e o descarte correto dos resíduos, pois é importante a parceria com a comunidade.