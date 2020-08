Prefeitura de Rio Branco vai avaliar qualidade das obras de pavimentação através de parceria com a Funtac

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), firmou contrato com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) para a prestação de serviços de controle tecnológico em obras de pavimentação e civis.

O objetivo é que o Município seja auxiliado pela instituição no controle de qualidade das obras executadas. Nesta terça-feira, a equipe técnica da Funtac realizou o serviço de controle tecnológico de solo no ramal do Benfica, na região do segundo distrito de Rio Branco.

A finalidade desses laudos periciais é para verificar se as empresas contratadas pela Prefeitura de Rio Branco realmente estão cumprindo o que foi contratado, serviço de boa qualidade. O material é recolhido e levado para testes no laboratório, para saber se atende ás especificações técnicas exigidas.

De acordo com secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Edson Rigaud, a determinação é fazer fiscalização minuciosa e constante em todos os serviços de infraestrutura sob responsabilidade da Seinfra, especialmente nas obras de pavimentação da cidade. Todos os serviços da Prefeitura vão passar por exames laboratoriais para garantir a qualidade das obras.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento