Prefeitura de Rio Branco vai criar protocolo para tratar pacientes com suspeita de covid19

Indicação do vereador N. lima que orienta profissionais da saúde municipal, a medicar pacientes na atenção primária com sintomas da covid19 vai virar lei em rio branco. A matéria do executivo deve chegar na câmara ainda essa semana e será votada na quinta-feira da semana que vem, é isso que garante o presidente da casa.

Há três semanas o vereador, n. lima, pp, se reuniu com a prefeita Socorro Neri, num encontro mediado pelo presidente da câmara, Antônio Morais, PSB, para tratar de uma indicação apresentada pelo líder do partido progressista, que sugere a medicação imediata aos pacientes que chegarem em busca de atendimento na rede municipal de saúde com sintomas do novo coronavirus.

A prefeita Socorro Neri gostou tanto da indicação que decidiu transformar em projeto do executivo e enviar para câmara aprovar, a matéria deve chegar na casa ainda essa semana e será remetida para apreciação automática da comissão de constituição e justiça. De acordo com Antônio Morais, presidente da mesa diretora, o martelo está batido em torno da questão

Como a matéria é de interesse da coletividade deve passar no plenário da casa com folga, segundo morais, esse é um compromisso dos parlamentares com a população da capital.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.