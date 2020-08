Prefeitura e Consórcio Ilumina Rio Branco Assinam Ordem de Serviço para Modernização da Iluminação Pública.

A prefeitura de Rio Branco e o consórcio ilumina Rio Branco assinaram ordem de serviço, para o programa de eficientização e modernização da iluminação pública da capital acreana.

Em janeiro deste ano foi protocolado o processo licitatório para contratação de empresa especializada para realizar a eficientização e modernização de todo o parque de Iluminação Pública do município de Rio Branco.

O consórcio ilumina Rio Branco, constituído pelas empresas Engelux Soluções em Energia LTDA e Rede Engenharia Eireli foram vencedoras, com valor de R$ 33.524.876,25 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesta segunda-feira, a prefeita Socorro Neri com representantes das empresas assinaram a ordem de serviço. Para a procuradora da empresa Engeluz, Fernanda Dalapicola, agora chegou o momento do trabalho.

Ivan de Carvalho, presidente do conselho consumidor de energia elétrica falou dos desafios que as empresas terão a partir de agora.

A secretaria municipal de zeladoria da cidade será o órgão responsável por fiscalizar a substituição das lâmpadas quentes por leds. Para o secretario Kellyton Carvalho, o melhoramento da iluminação pública, agora é com a prefeitura.

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri, disse que finalmente chegou o grande dia, depois de alguns meses de espera por causa da licitação. Ela garantiu que a iluminação pública viverá um novo momento.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento