Prefeitura vai convocar 225 profissionais da área da educação

O secretário de administração e gestão da prefeitura da capital, confirmou que a secretaria municipal de educação está convocando 225 profissionais da área. A convocação chegou a acontecer em março, mas com o início da pandemia foi suspensa, os exames admissionais feitos na época continuam valendo

A prefeitura de Rio Branco está com dois concursos da secretaria municipal de educação em andamento, um de 2016 e outro de 2019 no dia 09 de março, o executivo chegou a publicar um decreto convocando 124 profissionais entre assistentes e professores de creches, merendeiras, assistentes escolares, professores de educação física e educação física especial os primeiros convocados são do certame de 2016.

A convocação é para suprir uma carência que a rede municipal de ensino tinha de professores efetivos, todo ano, a secretaria chamava os classificados nos processos seletivos ou os que estavam no cadastro de reserva aliás, a prefeitura de Rio Branco, é a única capital do país a não trabalhar mais com professores provisórios, de acordo com Márcio Oliveira, a convocação dos aprovados nos dois concursos será concluída quando acabar a pandemia.

Como estavam em contagem regressiva para serem chamados, dezenas de candidatos tiraram dinheiro do próprio bolso ou fizeram empréstimo para realizarem os exames admissionais, o problema é que esse exame tem prazo de validade. O secretário esclarece que a comissão vai considerar válidos esses exames com exceção de oftalmologia, cardiologia e radiologia, os demais estão disponíveis na rede pública de saúde.

Reportagem/ Ronaldo Guerra