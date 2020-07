Prefeitura vai investir quase r$ 100 milhões de reais em recuperação de vias urbanas e rurais

Prefeitura através da secretaria de infraestrutura do município vai licitar quase r$ 100 milhões de reais para recuperar vias urbanas e rurais, obras serão executadas em todas as regionais

Apesar de janeiro ser período chuvoso, a prefeitura de rio branco vem desde o início do ano executando serviços da operação verão que ganha intensidade a partir de maio, são ações executadas pelas secretarias de zeladoria, infraestrutura e EMURB, com foco mais voltado para o combate à dengue. estrategicamente isso faz parte da operação verão, esse ano, a SEINFRA, licitou quase r$ 100 milhões de reais fruto de um planejamento austero realizado no início da gestão atual, os frutos dessa rigidez fiscal começam a ser colhidos agora.

A prefeitura de rio branco tem estabilidade financeira, mesmo com todo cuidado para não extrapolar nos gastos, a pandemia fez os gestores abortarem parte do que planejado para 2020.

Os recursos foram distribuídos assim: r$ 50 milhões para pavimentação de ruas, r$ 4 milhões para a recuperação de ramais, r$ 1 milhão 500 mil para a transacreana e r$ 24 milhões serão destinados as empresas privadas que vão atuar nas regionais que a EMURB não entrar, de acordo com o secretário municipal da SEINFRA, Edson Rigaud, está havendo evolução nas demandas.

Reportagem/ Ronaldo Guerra