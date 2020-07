Prefeitura vai pagar 40% de insalubridade aos servidores da saúde

Prefeita Socorro Neri acata indicação da vereadora, lene Petecão, PSD, e concede 40% de insalubridade aos servidores da secretaria municipal de saúde, no entanto, a insalubridade só será paga enquanto perdurar a pandemia do novo coronavirus.

Nos trabalhos legislativos do dia 27 de maio em plena ascensão da pandemia do novo coronavirus, a vereadora lene Petecão, PSD, apresentou uma indicação sugerindo a prefeitura de rio branco que pagasse 40% de insalubridade aos servidores da rede municipal de saúde, que estão na linha de frente da atenção primária, dois meses depois, finalmente com o equilíbrio nas finanças socorro Neri atendeu a indicação da parlamentar.

Mesmo sendo de oposição, lene Petecão, tem se comportado com coerência em relação aos projetos do executivo, os que são de interesse da população vota a favor os que não são se posiciona contra, lene é vice-presidente da câmara tem trânsito livre em todas as bancadas. Em relação a insalubridade a prefeitura está corrigindo uma distorção.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.