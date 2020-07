Presidente da Aleac Parabeniza Juiz Que Determinou Que a Gol Retorne Voos e Vendas de Passagens Para Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior enalteceu a decisão do juiz de Cruzeiro do Sul, Erik da Fonseca, que determinou que a Gol Linhas Aéreas, retome os voos e vendas de passagens aéreas para Cruzeiro do Sul a partir do dia 5 de agosto//

Distante de Rio Branco, 631 quilômetros, o município de Cruzeiro do Sul está isolado via aérea do restante do país, há mais de quatro meses. Por causa desse isolamento, o juiz Erik da Fonseca Fahart, determinou que a Gol Linhas Aéreas, retome os voos e vendas de passagens aéreas, para Cruzeiro do Sul, até o dia 5 de agosto, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Os voos foram cancelados em março no início da pandemia de coronavírus e o pedido de não paralisação dos serviços da Gol partiu do promotor Iverson Bueno, do Ministério Público de Cruzeiro do Sul. O presidente da assembleia legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, elogiou a eficiência do ministério público e do juiz de Cruzeiro do Sul.

O parlamentar também destacou o trabalho, que o legislativo vem desenvolvendo no combate a pandemia do novo coronavirus. Nicolau Júnior, disse que, fará com muito mais experiência seu segundo mandato na presidência da mesa diretora da Aleac.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento