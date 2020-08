Presidente da câmara se emociona ao falar sobre a recuperação do coronavirus

Depois de um mês acometido pelo coronavirus o presidente da câmara, Antônio morais, PSB, foi transferido para casa, morais teve 85% dos pulmões comprometidos e correu risco de vida ele se emocionou ao falar da fase de internação.

O relatório de domingo da secretaria estadual de saúde apontou que o coronavirus matou 600 pessoas no acre um cenário de dor e desolação que continua enlutando as famílias acreanas. Quem conseguiu vencer a doença tem noção do grau de letalidade que ela representa e que a prevenção ainda é o melhor remédio, entre os pacientes que superaram a fase aguda da covid 19 está o vereador, Antônio Morais, que convalesceu durante um mês sendo acompanhado 24 horas por dia pelo doutor em infectologia, Tião Viana.

Antônio morais ainda está em processor de restabelecimento, já não tem mais a doença, mas os pulmões continuam comprometidos, funcionando só com 50%, o parlamentar está há uma semana sem usar oxigênio, o que é avaliado como positivo e aos poucos está voltando a rotina, tanto que já dirige a sessão desta terça feira de casa.

Em 2.013, no primeiro mandato, Antonino Morais foi acometido por um avc (acidente vascular cerebral) e a exemplo de agora passou por momentos difíceis morais que além de vereador é auditor fiscal da prefeitura se emocionou ao falar da superação do coronavirus agradeceu a deus, ao médico Tião Viana e as pessoas que oraram, interceder em seu favor.

Reportagem/ Ronaldo Guerra