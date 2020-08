Presidente da federação da agricultura afirma que preço da carne vai continuar subindo

Presidente da federação da agricultura Assuero Veronez, afirma que o aumento no preço da carne é uma tendência do mercado pela escassez do produto, no entanto, garantiu que não tem a menor possibilidade de faltar carne no Acre as exportações também influenciam.

Assuero Veronez, presidente da federação da agricultura disse que a alta no preço da carne bovina obedece ao critério da oferta e da procura, ele cita dois exemplos como fatores importantes que estão elevando o preço do produto: o período de seca e as exportações, em especial para china, uma vez que 70% da carne do estado vai para exportação.

O pecuarista não sabe quanto tempo vai perdurar a falta de matéria prima mas afirma que a escassez é mundial, como o brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo e um dos maiores de grãos.

Os produtos nacionais são disputados pelo mercado externo com preços elevados os produtores optam em vender para o estrangeiro que gera uma rentabilidade extraordinária com a pandemia a população passou a consumir mais.

Outro problema enfrentado pelos fazendeiros diz respeito a legislação ambiental o Acre mantém 88% de suas florestas em pé a rigidez da legislação atrapalha o agronegócio.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.