Presidente da FIEAC Comemora Decreto Presidencial Incluindo a Construção Civil Em Atividades Essenciais.

O presidente Jair Bolsonaro assinou na semana passada, um decreto incluindo a construção civil e outras atividades no rol dos serviços públicos e atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus.

Além da construção civil, o decreto incluiu atividades de produção, transporte e distribuição de gás natural, e atividades industriais. O decreto vai ao encontro do desejo de Bolsonaro de reaquecer a atividade econômica.

Com a inclusão na relação, as atividades econômicas passaram a ser autorizadas a funcionar mesmo diante das restrições de circulação determinadas por estados e municípios. Na contramão do decreto presidencial, autoridades de saúde orientam a população e os governos a adotarem as medidas de isolamento e distanciamento social como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

A orientação visa frear a transmissão do vírus para evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados e consigam atender todos as pessoas que venham a ficar doentes. O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, já vinha questionando a volta da atividade da construção, atendendo todas as normas de segurança impostas pelas autoridades sanitárias.

José Adriano está preocupado com a onda de demissão que vem prejudicando os trabalhadores da construção civil. Mesmo com o decreto do presidente da república, o presidente da FIEAC, espera que o governador Gladson Camelli e a prefeita Socorro Neri sejam sensíveis diante da situação, isso porque, a construção civil é uma atividade que afeta milhares de empregos no Acre.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento