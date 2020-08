Presidente do PSL confirma Coronel Ulysses como vice de Minoru Kinpara

Em entrevista exclusiva ao site Juruá em Tempo, o presidente do PSL, Pedro Valério, confirmou a pré-candidatura de Coronel Ulysses como vice na chapa encabeçada por Minoru Kinpara, para prefeitura de Rio Branco.

“Teremos o Coronel Ulisses como vice na chapa encabeçada por Minoro Kinpara em Rio Branco. São dois excelentes nomes, homens de caráter”, destacou. O Presidente informou que essa decisão foi acordada com o vice-governador Major Rocha.

Em contato com o Coronel Ulysses, o mesmo informou que seu nome está a disposição do partido, do presidente Pedro Valério e do vice-governador Major Rocha, ficando muito honrado em ser lembrado. Ele enfatizou ainda sua admiração por Minoru Kinpara, e destacou a satisfação em compor a chapa com alguém que admira como pessoa, pai de família, um professor universitário, evangélico, e que defende os mesmos princípios que ele.

