Presidente do SINTESAC Teme Pelo Caos Na Saúde do Acre.

O sindicato dos trabalhadores em saúde do estado do Acre, SINTESAC teme pelo caos na saúde acreana. Segundo o sindicato, pelo menos 15 por cento dos trabalhadores da saúde, estão afastados ou foram infectados pela covid-19.

Cada boletim divulgado pela secretaria estadual de saúde, sobre o coronavirus, é motivo de preocupação, para o sindicato dos trabalhadores em saúde do Acre. Muitos profissionais da saúde estão na linha de frente cuidando de pacientes infectados pela covid-19. É esse trabalho que tem causado preocupação entre a categoria. Até amanhã desta quarta-feira, o sintesac já tinha registrado quatro óbitos, sendo dois na capital Rio Branco e dois no interior do Acre. De acordo com o presidente em exercício do Sintesac, Jean Lunier, 15% dos profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavirus ou estão afastados porque são do grupo de risco.

No início do mês de abril, o médico infectologista Thor Dantas, hoje infectado pela covid-19 e fazendo tratamento fora do estado, já havia alertado as autoridades acreanas, sobre uma possível contaminação em massa do coronavírus no Acre. Há época, o infectologista disse estar preocupado com a quantidade de pessoas circulando pelas ruas e lotando os ônibus em Rio Branco, um prato cheio para um vírus que tem se espalha rapidamente. Hoje o estado do Acre contabiliza quase 9 mil pessoas infectadas pelo novo coronavirus e quase 250 óbitos.