Presidiário e encontrado morto em cela do chapão no presídio de Rio Branco

O presidiário Mailton da Silva Teixeira, mais conhecido com Maicon, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 11, dentro da cela 1, do pavilhão K, no prédio conhecido como chapão, do sistema penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na Estrada do Barro Vermelho em Rio Branco.

Mailton foi encontrado pelos policiais penais e estava na cela com mais 5 presidiários. A Polícia Técnica foi acionada e os Policiais Penais isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente não encontrou sinais de agressão ou perfurações pelo corpo de Mailton.

O corpo do presidiário foi removido do sistema penitenciário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O laudo conclusivo para determinar a causa da morte de Mailton ficará pronto em até 30 dias. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Mailton era uma das lideranças do Bonde dos 13 na região da Sapolândia e estava preso desde março do ano passado. Ele é irmão de outro membro do B13, considerado um dos lideres facção no Estado, Wylis da Silva Teixeira, conhecido no mundo do crime pela Alcunha de “Tatu”, que está preso desde agosto de 2017. Os dois irmãos estariam na lista da Morte da facção rival Comando Vermelho.