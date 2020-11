Presidiário morre após receber uma descarga elétrica, enquanto trabalhava no complexo penitenciário de Rio Branco

Foto: Luan Rodrigo

O presidiário, identificado como Francisco Ferreira Cavalcante, 37 anos, que cumpria pena no pavilhão r da unidade de regime fechado. Morreu eletrocutado após subir em um poste no complexo penitenciário Francisco d’Oliveira Conde.

De acordo com informações, o detento possuía portaria para o trabalho interno e atuava na manutenção do complexo. Mesmo sem autorização da escolta, o preso subiu no poste para realizar reparos na fiação, momento em que recebeu uma forte descarga elétrica.

A partir daí os policiais penais realizaram os primeiros procedimentos e acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência. A ambulância 01 de suporte avanço foi ao local e encaminhou Francisco Ferreira ao pronto socorro da capital. Mas o detento não resistiu e morreu nas dependências do hospital.

Em nota, o diretor presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha disse:

“Diante da situação, o IAPEN se solidariza com a família enlutada, manifestando profundo pesar e informando ainda que todos os procedimentos cabíveis serão tomados no sentido de realizar o devido amparo neste momento de dor”

Reportagem: Luan Rodrigo // Chico Galo