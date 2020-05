Cinco detentos da unidade do Quinari empreenderam fuga no início da noite desta terça feira. Dois foram recapturados ainda no entorno do presídio, um terceiro identificado por Nelinho foi detido quando tentava se embrenhar na mata num trecho da br-317. Alciney Cunha e John Kennedy conseguiram fugir numa motocicleta. Tudo indica que a fuga foi planejada e contou com uma logística externa de comparsas.

Alciney Cunha – recapturado

Jhon Kennedy – Recapturado

Nelinho – recapturado