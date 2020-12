PRF apreende 100 Kg de tabaco, 4.630 maços de cigarros estrangeiros e mais 34 Kg de cabelos humanos ilegais no Acre

Em menos de dois dias, a Instituição apreendeu no total 145 Kg de cabelos contrabandeados da mesma região de fronteira

Nesta quinta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou apreensões de tabacos, cigarros, cabelos humanos e dois veículos. As ações ocorreram no interior do Acre, durante fiscalizações nas BRs 317 e 364.

Por volta de 13h, os PRFs estavam no Km 100, da BR-317, em Senador Guiomard, quando foi ordenado parada a um condutor. No entanto, o motorista não acatou a ordem dos policiais e empreendeu fuga em alta velocidade. De pronto, foi realizado acompanhamento tático para abordar o fugitivo, mas o motorista abandonou o carro e fugiu a pé fora da rodovia. Várias buscas foram feitas nas imediações para tentar localizar o homem que conseguiu se evadir no matagal. Dentro do veículo, foram apreendidos 100 Kg de tabaco e 4.630 maços de cigarros de origem estrangeira. A carga e o automóvel foram encaminhados para a Sede da Receita Federal em Rio Branco para os procedimentos cabíveis.

Às 18h, outra equipe realizava abordagens no Km 78, da BR-364, em Plácido de Castro, quando um veículo foi parado. Além do motorista, estava no carro um passageiro. Dentre os pertences dos viajantes, os policiais visualizaram vários pacotes contendo cabelo humano. O passageiro informou que veio de São Paulo (SP) para comprar a mercadoria em Assis Brasil, fronteira com o Peru, e que iria revender tudo na sua cidade. Porém, ele entrou em contradição entre o valor que afirmou ter pago e o demonstrado na nota fiscal, que continha várias irregularidades. Diante dos fatos, toda a mercadoria (34 Kg de cabelo) e o veículo foram apreendidos e, juntamente com os dois homens detidos, foram encaminhados para a Sede da Polícia Federal, na capital acreana.

Caso semelhante de contrabando de cabelos naturais aconteceu na manhã da última quarta-feira (2). Naquela ocasião 111 Kg foram apreendidos.

Fotos e vídeo: Equipes PRF

Texto: NUCOM