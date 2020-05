PRF detém cinco por roubo e receptação durante Operação Tupã no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou neste domingo (3) o balanço da Operação Tupã no Acre: Foram fiscalizados 1.445 pessoas e 1.600 veículos. Nessas abordagens cinco pessoas foram presas por vários crimes entre eles roubo e receptação.

A PRF recuperou 4 veículos, sendo 3 adulterados. Outras operações de combate à criminalidade estão sendo planejadas e serão desenvolvidas ainda este ano.

A Operação Tupã ocorreu em todo o País na última semana de abril. No Acre, devido à localização geográfica, as atividades tiveram foco no combate aos crimes transnacionais. O objetivo final foi incrementar o enfrentamento qualificado à criminalidade e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, BRs 317 e 364.

A operação contou com reforço de policiais especializados nas mais diversas áreas, emprego de equipamentos e tecnologias avançados. Por causa da pandemia advinda do Novo Coronavírus, as abordagens foram realizadas com os cuidados necessários e os PRFs fizeram uso de equipamentos de proteção individual adequados. Mesmo com a menor circulação nas rodovias.

Fonte/ac24horas