PRF no Acre prende dois estrangeiros e recupera veículo de locadora do estado de Santa Catarina

Por volta de 19h, desta quarta-feira (29), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando serviço de ronda, no km 101 da BR-317, em Senador Guiomard (AC), quando os policiais determinaram ordem de parada a um condutor. No veículo, estava um casal de nacionalidade estrangeira com várias malas e um cachorro de estimação, caracterizando uma aparente viagem de turismo.

Entretanto, durante a fiscalização, os PRFs constataram que havia restrição de roubo/furto para o automóvel, pertencente a uma locadora da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. A informação foi confirmada através do Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da PRF. O policial entrou em contato com uma funcionária do estabelecimento comercial. Segundo ela, o prazo para a devolução do veículo expirou e vários contatos foram tentados com os supostos locatários, mas sem retorno. Ao perceberem que se tratava de um “golpe do aluguel”, os proprietários registraram um Boletim de Ocorrência.

Questionados, os viajantes confirmaram que simularam a locação do carro e pretendiam levá-lo até o Peru para comercialização. Diante dos fatos, o norte-americano, de 28 anos de idade, e a peruana, de 24 anos, receberam voz de prisão. O veículo e os pertences dos estrangeiros foram apreendidos e encaminhados, com os mesmos, para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.

