Na madrugada deste sábado (1) a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher de 22 anos com drogas, e um homem de 43 anos com cigarros de origem estrangeira. Ambas as ocorrências aconteceram nas BR-317 e 364, em fiscalizações de rotina.

Por volta de 4h, na Unidade Operacional, no bairro Santa Cecília, em Rio Branco, a PRF abordou um ônibus que vinha de Porto Velho.