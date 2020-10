PRF realiza leilão eletrônico de veículos nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia

Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoverá cinco leilões, do tipo maior lance, para venda de motocicletas, automóveis, caminhões e ônibus, entre os dias 26 de outubro e 27 de novembro de 2020. O objetivo é vender os veículos classificados como conservados e sucatas aproveitáveis e inservíveis, apreendidos ou removidos e não reclamados por seu proprietário, dentro do prazo legal, contado da data dos recolhimentos, na Superintendência da PRF no estado de Rondônia e oriundos da antiga 5ª Delegacia, atualmente Superintendência da PRF do Acre.

Os veículos estarão disponíveis em Rio Branco, capital do Acre, no município de Humaitá, interior do Amazonas, e nas cidades de Ariquemes, Itapuã do Oeste, Jaru, Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia. Policiais rodoviários federais acompanharão as visitas presenciais aos bens que serão vendidos. Para participar dos lances, será necessário realizar inscrição prévia no endereço eletrônico do leiloeiro.

Fonte: PRF / Texto: NUCOM