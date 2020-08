Primeiro pivô de irrigação do estado conta com apoio do governo para aumentar produtividade

Com o intuito de conhecer o primeiro pivô de irrigação do Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), realizou nesta quinta-feira, 27, uma visita à Fazenda Promissão, localizada na BR-317, Km 100, município de Capixaba, onde o sistema de irrigação está instalado.

Muito utilizados em diversas culturas, os pivôs permitem que o produtor tenha um aumento na produtividade e um acompanhamento total do recurso hídrico aplicado à lavoura, do início ao fim.

Foto: Reprodução

O projeto privado, que conta com o apoio do governo do Estado, vai permitir que a produção por ano, em uma mesma área, seja triplicada. “Na área visitada produzia-se em torno de 170, 200 sacas de milho por ano. Agora teremos três safras regulares e passaremos a produzir 450 a 500 sacas de milho por ano na mesma área. Isso é um ganho muito grande para a economia do estado e para o agronegócio”, destacou o titular da Sepa, Edivan Azevedo.

O sistema de pivô central da Bauer Brasil, instalado na fazenda Promissão, garante uma irrigação uniforme e eficiente, o uso sustentável dos recursos hídricos, economia de energia e de mão-de-obra e maior aproveitamento da área cultivada. Além disso, a tecnologia permite que o controle e o monitoramento do sistema de irrigação seja feito a distância.

O superintendente do Banco da Amazônia (Basa), José Luiz Cordeiro, acompanhou a visita e ressaltou que o princípio fundamental do banco é desenvolver a região onde atua com as linhas de créditos como a utilizada no projeto de sistema de irrigação.

“O Banco da Amazônia como um todo está aqui para incentivar, seja do micro, do pequeno, do médio ao grande produtor rural. Nós não temos distinção, pelo contrário, nós temos linhas de crédito qualificadas para todos esses públicos e para toda a cadeia produtiva, seja do agronegócio, seja da indústria, seja do comércio e serviço”, afirmou.

Além do secretário de Produção e Agronegócio e do superintendente do Basa, estiveram presentes à visita o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), Assuero Veronez; o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Sérgio Bayum; o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Valtim José; o presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Nelson Barbosa; o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassen; secretários municipais de Agricultura de Senador Guiomard, Rafael Maia, e de Capixaba, Celso Ribeiro, técnicos do sistema Sepa e produtores de grãos.

Fonte: Agência de Notícias do Acre