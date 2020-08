PROCON acre orienta consumidores sobre corte de energia elétrica

PROCON faz alerta consumidores sobre corte de energia elétrica. A resolução que proibia a energia de suspender o fornecimento de energia durante o período de pandemia foi revogado no dia 1º de agosto.

com a pandemia do novo coronavirus, a agência nacional de energia elétrica (ANEEL), havia aprovado temporariamente, para todos os consumidores, a proibição dos corte por falta de pagamento de 24 de março a 31 de julho, no entanto, com uma nova resolução normativa emitida pela a (ANEEL), ficou estabelecido que a partir do dia 1º de agosto, o corte de energia poderá ser retomado pelas distribuidoras, caso seja constatado a ausência de pagamentos, porém, o PROCON está sugerindo a ANERGISA que avise previamente o consumidor que se ele não quitar o débito a empresa vai suspender o serviço.

Diego rodrigues afirma que os consumidores residenciais e comerciais que atuam nos segmentos de atividades consideradas essenciais devem estar avisados sobre a possibilidade da ação, mas, antes, a concessionárias devem comunicar ao consumidor sobre a existência de pagamentos pendentes. 0 PROCON acre, não concorda com a medida da (ANEEL).

Reportagem/ Ronaldo Guerra.