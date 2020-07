Procon Fiscaliza Aumento no Preço da Carne Bovina.

Equipes do Instituto de Defesa do Consumidor do Acre estão percorrendo estabelecimentos comerciais e frigoríficos, para fiscalizar se houve aumento abusivo no preço da carne bovina.

De acordo com o diretor-presidente do Procon Acre, Diego Rodrigues, por causa da pandemia da Covid-19, muitos proprietários de estabelecimentos comerciais aumentaram de forma abusiva, produtos de primeira necessidade que chegam à mesa da população. Um exemplo é a carne bovina. A partir desta quinta-feira, equipes do Procon-Acre estão fazendo uma série de visitas, para comprovar ou não se houve aumento abusivo no preço da carne.

O foco é informar o consumidor porque é a parte mais frágil dessa relação. O trabalho dos fiscais do Procon é saber se existe justificativa, para o aumento do preço. O Procon exige também, as três últimas notas de compra e revenda do empresário.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento