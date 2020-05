Procon Realiza Novas Fiscalizações Em Postos de Combustíveis de Rio Branco.

Na semana passada, a Petrobras reajustou o preço da gasolina nas refinarias. O motivo alegado pela estatal é a recuperação nos preços do petróleo. O Procon do Acre quer saber, porque esse aumento chega rápido ao consumidor.

Os consumidores já observam estes acréscimos nos preços praticados nas bombas, mesmo a Petrobras informando que alteração simultânea destes valores dependem de vários fatores como fretes, margens de distribuição e revenda, imposto e adição de etanol. Com a constatação dos primeiros aumentos nos preços dos combustíveis, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, Procon, intensificou novas frentes de fiscalizações nos postos que atuam na capital acreana, para detectar qualquer tipo de abuso. O diretor presidente do Procon Acre, Diego Rodrigues acompanha a fiscalização.

A fiscalização do Procon está analisando os documentos repassados pelas distribuidoras aos estabelecimentos revendedores de combustíveis, as informações estão sendo repassadas, para promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual.