PROCON vai multar estabelecimentos que praticarem preços abusivos

Governador Gladson Cameli sanciona lei que dar poderes ao PROCON multar estabelecimentos comerciais que praticarem preços abusivos.

Foto: Reprodução

Agora é lei, o governo do estado publicou no diário oficial desta quarta-feira, a proibição do aumento, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços enquanto estiver em vigor o plano de contingência referente ao novo corona vírus. O PROCON é o órgão oficial que vai fazer o acompanhamento de perto desse cenário.

Foto: Reprodução

O diretor do PROCON, Diego Rodrigues, ressalta que o órgão dispõe de mecanismo que pode facilmente detectar se o estabelecimento visitado pela equipe de fiscais praticou ou não preços abusivos, basta fazer um comparativo das planilhas três meses antes da decretação da pandemia com as notas fiscais atuais.

Quem estiver descumprindo a lei está sujeito as penalidades previstas no documento, Diego Rodrigues ressalta que o PROCON não vai fazer terrorismo entre os empresários, no entanto, o decreto será cumprido à risca.

Reportagem: Ronaldo Guerra / Alexandre Martins