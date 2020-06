Professor universitário morre na UTI do Into, vítima do novo coronavírus

O professor Nilson de Andrade Silva, da Faculdade Euclides da Cunha, foi mais uma vítima do novo coronavírus.

Ele morreu na madrugada desta sexta-feira (26), na Unidade de Terapia Intensiva do Into.

Nilson Andrade atuava na instituição de ensino superior de 2006, onde contribuiu com a formação de muitos alunos ao longo dos últimos 14 anos. O professor era admirado e muito querido pelos estudantes, colegas e diretores da faculdade.