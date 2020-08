Programa farmácia solidária será executado em parceria com o Rotary Club

Prefeito em exercício Jackson Ramos, do Partido dos Trabalhadores (PT), assinou termo de cooperação para colocar em prática o projeto farmácia solidária, foi assinado um termo de cooperação com o Rotary Club que ficará responsável pela distribuição do medicamento.

Dos 17 vereadores Jackson Ramos, é o único que não será candidato a reeleição por isso, a partir de agora, toda vez que a prefeita Socorro Neri se ausentar da cidade ele assume como prefeito de Rio Branco. No primeiro dia como chefe do executivo municipal, o petista assinou um termo de cooperação com o Rotary Club que vai gerenciar a distribuição de medicamento do programa farmácia solidária.

As pessoas que tiverem medicamento em casa e queiram doar, podem se dirigir a sede do Rotary Club, no centro da cidade e fazer o descarte esse medicamento vai passar por avaliação de um farmacêutico e só depois será distribuído, no entanto, é importante que o paciente quando for a procura do remédio leve a receita em mãos sem isso não será entregue a secretaria municipal de saúde vai ajudar na triagem dos lotes de medicamentos.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.