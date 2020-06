Projeto “Todos Pela Saúde” Implanta ações no Hospital Do Juruá.

Representantes do projeto “Todos pela Saúde” estiveram no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para ajudar na implantação de ações que fortalecerão o combate à pandemia do novo coronavírus na segunda região mais populosa do estado.

Em reunião com parte da direção da unidade e profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, os consultores do projeto fizeram uma ampla apresentação do modelo que já vem sendo adotado em outros hospitais parceiros nas 27 unidades federativas do país. Segundo o médico Michel Cadenas, consultor de saúde do projeto “Todos pela Saúde”, o momento é de somar esforços e conhecer a experiência vivenciada nas mais diferentes regiões do Brasil. Ele explicou ainda que o principal objetivo do projeto é estabelecer protocolos eficientes para que vidas sejam preservadas frente à pandemia.

Para o médico e diretor técnico do Hospital do Juruá, Marcos Lima, a presença dos consultores na região é muito significativa para que novas metodologias sejam integradas no enfrentamento à pandemia.

O maior hospital de campanha do Acre, na região do Vale do Juruá́, começa á receber os primeiros equipamentos para montagem de 90 novos leitos que serão exclusivos para pacientes com Covid-19. É mais um passo importante na luta contra a pandemia do coronavírus e uma clara demonstração de que a principal prioridade da gestão Gladson Cameli é salvaguardar vidas. A coordenadora da secretaria de estado de saúde no Juruá, Muana Araújo disse que está ultimando os preparativos para inauguração.