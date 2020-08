Queimadas aumentam mais de 300% em rio branco em relação a 2019

O número de chamadas do corpo de bombeiros para debelar queimadas urbanas mais que triplicaram em Rio Branco, aliás, a capital, corresponde a 80% das queimadas urbanas de todo o estado.

As queimadas urbanas em rio branco correspondem a 80% dos incêndios dos 22 municípios acreanos, de junho a 02 de agosto de 2020, o corpo de bombeiros registrou 2.644 queimadas, contra 1.228 no mesmo período do ano passado, no fim de semana as chamadas se multiplicaram que os três batalhões da corporação na capital ficaram sobrecarregados. Os focos de calor estouraram em todas as regionais da cidade, mais de 30% desses eventos segundo o major, Cláudio Falcão, são criminosos.

A secretaria municipal de meio ambiente realizou várias autuações nessas últimas semanas, o proprietário de um imóvel que foi flagrado ateando fogo em entulho foi multado em r$ 4 mil reais apesar da estrutura do corpo de bombeiros ser considerada adequada para a nossa realidade, as guarnições têm suas limitações. A população precisa entender que o momento é delicado e impróprio para praticar tal gesto.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.