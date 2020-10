Rbtrans anuncia mudanças no transporte público para a parte alta da cidade. Essas mudanças estavam previstas para o início do ano, mas em virtude da pandemia a prefeitura teve que recuar

Foto: Reprodução

A partir desta segunda feira, a prefeitura de Rio Branco, deu continuidade a implantação do sistema tronco – alimentado do transporte público da capital, que foi iniciado em 2019 com o terminal do Adalberto Sena. A operação que já era para ter sido implantada, foi adiada em decorrência da pandemia do novo Coronavírus que reduziu drasticamente a circulação de pessoas.

O ônibus de acordo com Sawana Carvalho custou R$ 550 mil reais, tem 28 metros de comprimento, possui ar condicionado e transporta 250 passageiros. Um ganho para a população principalmente no que se refere ao distanciamento social.

A Covid – 19 também trouxe a necessidade de reequilíbrio do sistema e a busca de condições para o retorno pleno da oferta de transporte público, sendo necessário o remodelamento e a otimização da operação

Na realidade vão operar nesse sistema três ônibus articulados e um biarticulado. A superintendente da RBtrans diz que a população vai ganhar na redução do tempo de espera, no custo operacional, vai levar mais conforto aos passageiros, são 13 bairros beneficiados.

Reportagem: Ronaldo Guerra