RBTrans comunica como será operada frota de ônibus neste fim de semana

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), em ação ao Decreto Estadual n° 8.147/2021 que restringe o fluxo de pessoas para o enfretamento do agravamento da pandemia do coronavírus em nosso estado, comunica que o transporte público municipal, neste final de semana, (13 e 14/03), terá frota reduzida. Serão 22 veículos disponíveis para cada dia, sendo 16 da Auto Viação Floresta e 06 da Via Verde/São Judas.

Frota Programada

FROTA OPERANTE Auto Viação Floresta Linhas Sábado Domingo 101 – Santa Inês / Recanto dos Buritis / Belo Jardim I e II 1 1 102A – Taquarí / Praia do Amapá 1 1 103 – Santa Maria / Vila Acre 1 1 104 – Liberdade / Baixa Verde / T. Cid. do Povo 1 1 108 – Polo Belo Jardim 1 1 109 – Polo Benfica / Bom Jesus 1 1 113 – Jacarandá / Amapá / 06 de Agosto / Praia. Amapá / Taquarí 1 1 116A – Cidade do Povo / Chico Mendes 1 1 201 – Tancredo Neves 1 1 203 – Alto Alegre 1 1 381 – Transacreana km 44/km58 2 2 701 – São Francisco / Placas/Panorama 1 1 702A – Apolônio Sales / Mangueira / Apadeq 1 1 704 – São Francisco / Apolônio Sales – INCRA 1 1 803 – Manoel Julião 1 1 Quantitativos de Carros 16 16

FROTA OPERANTE CONSÓRCIO SÃO JUDAS Linhas Sábado Domingo 204 – Mocinha Magalhães 1 1 303 – Sobral 1 1 401 – FUNDHACRE 1 1 404 – Calafate/Ilson Ribeiro 1 1 501 – T. Tucumã/T. Central via Ceará 1 1 502 – Universitário 1 1 Quantitativos de Carros 6 6

O transporte público é considerado serviço essencial que deve ser mantido, sendo imprescindível seguir as recomendações e diretrizes fornecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Não será admitida lotação nos veículos. Caso haja demanda superior à oferta de transporte, as empresas deverão providenciar a imediata entrada de carros em operação e avisar a RBTrans.