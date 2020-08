Reabertura das Agências do INSS é Adiada Para 14 de Setembro

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiram adiar até o dia 14 de setembro o retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social.

A reabertura gradual e segura irá considerar as especificidades de cada uma das Agências da Previdência Social no país. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva.

Desta forma, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos será também prorrogado até o dia 11 de setembro e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências.

A decisão pela prorrogação foi anunciada na semana passada, a suspensão do atendimento nas unidades ocorreu em março em razão da pandemia do novo coronavirus e desde então, o INSS e o ministério da economia vêm prorrogando o atendimento remoto. De acordo com a última portaria, publicada em julho, a reabertura estava marcada para o dia 24 de agosto.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento